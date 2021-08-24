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Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн

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Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн
Всі країни G7 зараз згодні, що рано порушувати питання про визнання руху "Талібан" законною владою Афганістану.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми займаємо єдину позицію щодо питання їх визнання. Зараз питання про визнання не стоїть на порядку денному", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі за підсумками віртуального саміту лідерів G7.

Фон дер Ляєн зазначила, що метою переговорів G7 була "координація та вироблення єдиної позиції".

"Ці завдання були вирішені", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Если честно, я никогда этого не понимал, почему ЕС и США имея рычаги в виде семей, родственников всяких режимов никак не давили на эти режимы либо попросту не отправляли все эти семьи назад. Это касается и Укран. Насколько помню некоторые дети из так называемого руководства луганды учились в украинских ВУЗах.
  • Палєо Мустьє
    навіяло...
    Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 4692
  • Andy Jumeirach
    т.е. кто кого поборет
    тот того - попорет
    а мы понаблюдаем...
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