Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн

Всі країни G7 зараз згодні, що рано порушувати питання про визнання руху "Талібан" законною владою Афганістану.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми займаємо єдину позицію щодо питання їх визнання. Зараз питання про визнання не стоїть на порядку денному", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі за підсумками віртуального саміту лідерів G7.

Фон дер Ляєн зазначила, що метою переговорів G7 була "координація та вироблення єдиної позиції".

"Ці завдання були вирішені", - сказала вона.

Читайте також: Загони опору Масуда в афганській Панджшері відмовилися здатися талібам