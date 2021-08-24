Новини

Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ

1974477
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ
Державний російський холдинг "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) не може отримати з Німеччини двигуни для пароплавів.

Про це заявив на брифінгу глава ОСК Олексій Рахманов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання finanz.ru.

"Є у нас, наприклад, один пароплав, щодо якого німецький постачальник двигунів оголосив відкличну кампанію, нас про це повідомив, і вже п'ятий місяць не приїжджає", - сказав він.

За словами Рахманова, проблема наростає з кожним днем: стає дедалі більше затримок з поставками продукції і повних відмов в обслуговуванні з боку іноземних підрядників.

Читайте також: "Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент

Об'єднана суднобудівна корпорація на 100% належить державі. Вона об'єднує 40 конструкторських бюро, верфей, судноремонтних і машинобудівних підприємств.

Раніше, в березні, поставки силових установок для російських кораблів заблокувала Норвегія.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 6540
  • Дорогой Я
    Сименс. Не покупаем ничего с просравшейся маркой.
  • Прощай немытая раССея
    Больше сварщиков...хороших и разных... Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 3593
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини