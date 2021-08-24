Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" підписала з Deutsche Bahn договір про співпрацю. З 2022 року німецькі менеджери будуть керувати пасажирськими перевезеннями.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів член Ради директорів Deutsche Bahn з питань інфраструктури Рональд Пофалла, до кінця 2021 року його компанія повинна делегувати своїх менеджерів. Якщо це вдасться успішно реалізувати, вже з початку 2022 німці безпосередньо займатимуться управлінням пасажирськими перевезеннями в Україні.

"Той шлях, на який зараз стала "Укрзалізниця", Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю", — сказав Пофалла.

За словами міністра інфраструктури УкраїниОлександра Кубракова, передача в управління пасажирських перевезень є першим кроком до повної трансформації залізничних перевезень в Україні. Він зазначив, що у 2021 році держава вперше профінансувала пасажирські перевезення "Укрзалізниці".

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"Маючи належне фінансування та спираючись на досвід німецької залізниці ми розпочинаємо Велике будівництво на Укрзалізниці, яке торкнеться усієї інфраструктури, парку рухомого складу та сервісу", - вважає Кубраков.

Deutsche Bahn має розробити дорожню карту щодо впровадження перевезень пасажирів у дальньому та приміському сполученнях на найближчі 5 років і модель фінансування пасажирських перевезень.

Крім того, експерти Deutsche Bahn мають визначити обсяги перевезень і орієнтовну потребу "Укрзалізниці" в капітальних інвестиціях на оновлення поїздів.

Німці також нададуть оцінку перспективи закупівлі і виробництва пасажирських поїздів - регіональних електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів. Крім того, вони оцінять можливості виробництва таких поїздів у межах міжнародного співробітництва за участю українського виробника.