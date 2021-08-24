ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях

Збройні сили України подякували колегам з країн-партнерів.

Подяки розміщені на сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України щиро вдячні нашим союзникам і союзницям, друзям і подругам, партнерам і партнеркам, побратимам і посестрам зі Збройних сил: Болгарії, Великої Британії, Грузії (Сакартвело), ​​Данії, Естонії, Канади, Італії, Литви, Латвії, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Фінляндії, США, Швеції за привітання до тридцятої річниці Дня відновлення незалежності України та участь в урочистостях у Києві, Одесі та Львові і за незмінну і повну підтримку України, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води у протидії збройної агресії російської федерації", - сказано в повідомленні.

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