Новини • Агресія Росії проти України

ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях

346023
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях
Збройні сили України подякували колегам з країн-партнерів.

Подяки розміщені на сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України щиро вдячні нашим союзникам і союзницям, друзям і подругам, партнерам і партнеркам, побратимам і посестрам зі Збройних сил: Болгарії, Великої Британії, Грузії (Сакартвело), ​​Данії, Естонії, Канади, Італії, Литви, Латвії, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Фінляндії, США, Швеції за привітання до тридцятої річниці Дня відновлення незалежності України та участь в урочистостях у Києві, Одесі та Львові і за незмінну і повну підтримку України, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води у протидії збройної агресії російської федерації", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України. ФОТО ДНЯ

ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях 01

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • olele
    Честь!

    ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 4765
  • саша паламарчук
    ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 1767
  • Одержимый
    ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 6112
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини