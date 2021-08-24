На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід"
Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"24 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранень", - сказано в повідомленні.
Пораненого бійця евакуювали і відправили у військовий госпіталь у задовільному стані здоров'я.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - підкреслили в ОТУ "Схід".