На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід"

На Донбасі внаслідок обстрілів російських найманців у вівторок загинув боєць Збройних сил України (ЗСУ), ще одного поранено.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"24 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранень", - сказано в повідомленні.

Пораненого бійця евакуювали і відправили у військовий госпіталь у задовільному стані здоров'я.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - підкреслили в ОТУ "Схід".

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