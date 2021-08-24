Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив, навіщо на засідання Ради викликали мера Києва Віталія Кличка.

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на запитання, коли відбудеться наступне засідання РНБО, та чи будуть на нього знову запрошувати Кличка, Данілов зазначив, що якщо виникають питання, які стосуються якогось міста, то відповідного міського голову можуть запрошувати, аби "з'ясувати, що відбувається в його місті", і нічого "лячного" в цьому немає.

"Ми з Кличком маємо зараз розбиратися, що відбувається в Києві з водою. Я можу сказати: те, що відбувається з водою, - ми раз звернулися, два звернулися, три звернулися - воно стоїть все на місці. Про цю Бортницьку станцію вже скільки я в політиці, стільки про неї чую, - з 1994 року. Її як не було, так і немає. Хай визначаються, що вони з цим мають робити. Це ж здоров'я киян", - наголосив секретар РНБО.

Читайте також: Попередньо, на порядку денному РНБО немає питання про відсторонення голови КМДА Кличка. Внесуть зміни - подивимося, - Разумков

Також на запитання, чи дійсно Кличку прийшло запрошення на засідання РНБО 20 серпня лише за 2 години до його початку, Данілов зазначив, що Кличка попередили про це о 13:15, коли було визначено, що відповідне питання необхідно заслухати.

"Заслухати - нічого страшного немає... Зробили з РНБО якогось інквізитора. Ми там нічого не робимо, ми спокійно розглядаємо ті чи інші питання", - сказав він.

Дату наступного засідання РНБО Данілов не назвав, лише зазначивши, що його призначає президент.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня Кличка запросили на засідання РНБО, але він відповів, що не зможе прийти, оскільки перебуває з поїздкою в Чернігівській області.