Росія відкрила справу про екоцид через припинення подачі води в Крим

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про екоцид за фактом перекриття Північно-Кримського каналу з боку України.

Про це повідомила представник відомства Світлана Петренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Справу заведено Головним слідчим управлінням СКР за ст. 358 КК РФ (екоцид). Згідно з російським кримінальним кодексом, екоцид карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до двадцяти років.

Російські слідчі вважають, що "невстановлені особи, які перебувають на території України ... вирішили завдати шкоди економічній, соціальній та екологічній обстановці Кримського півострова шляхом перекриття Північно-Кримського каналу".

Окупанти пояснили, що відсутність належного водопостачання в Криму викликає виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу.

"За останні шість років солоність Сиваша зросла втричі. Популяції практично всіх розглянутих видів тваринного світу, зокрема занесених до Червоної книги Росії та Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів, скоротилися, частину з них можна вважати зниклими. Водно-болотні угіддя міжнародного значення "Центральний Сиваш" і "Східний Сиваш" втрачають своє природоохоронне значення", - сказала представниця СКР.

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