У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України

У Філадельфії проживає одна з найбільших українських громад у США. Тепер 24 серпня тут відзначатимуть День України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Під звуки українського гімну мерія міста піднята жовто-блакитний стяг, а мер проголосив прокламацію, що 24 серпня офіційно визнається днем України у Філадельфії. Своє привітання українців з 30-ої річницею Незалежності надіслав Губернатор штату Пенсильванія.

У церемонії взяла участь і пані посол України в США Оксана Маркарова. Це стала її перша офіційна поїздка на новій посаді. Окрім того, на церемонії були присутні іноземні дипломати, а також генеральні та почесні консули країн-партнерів України.

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Увечері одна з найвищих будівель у центрі Філадельфії, яку видно навіть у передмісті, засвітиться жовто-блакитними кольорами.

Союз Українок Америки організував українську громаду Вашингтона відзначити 30-ту річницю Незалежності України покладанням соняшників до пам’ятника Тараса Шевченка та Меморіалу жертвам Голодомору.

Святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України також відбуваються цими днями в Чикаго, Атланті, Лос-Анжелесі та інших американських містах.