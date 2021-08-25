Іран слідом за МЗС України спростував повідомлення про захоплення українського літака
Про це заявили в Управлінні цивільної авіації Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
За словами представника іранського відомства Мохаммада Хасана Зібакша, літак приземлився в іранському Мешхеді для дозаправки. Після дозаправки він відразу ж вилетів до Києва і благополучно доставив українців та іноземців в аеропорт "Бориспіль".
Раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив: "У вівторок у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців". Після цього МЗС України спростувало його слова про викрадення літака. "Захоплених українських літаків у Кабулі або де-небудь немає. Інформація про "захоплений літак", яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.