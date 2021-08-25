Суд у ФРН готовий винести рішення у справі "Північного потоку-2"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа в середу, як очікується, винесе рішення за скаргою акціонерного товариства "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.

Про це повідомила представниця пресслужби суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На засіданні не будуть присутні учасники процесу, буде оголошено рішення", - сказала співрозмовниця агентства.

Оператор "Північного потоку-2" раніше оскаржив рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, яка в Німеччині регулюється відповідним національним законом. Скарга була подана стосовно параграфа 28б закону про енергетичну економіку ФРН.

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Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року.

Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, що його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

До питання подальшого будівництва газопроводу рішення суду в Дюссельдорфі жодного стосунку не має, уточнили раніше в пресслужбі суду.