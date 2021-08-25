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Суд у ФРН готовий винести рішення у справі "Північного потоку-2"

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Суд у ФРН готовий винести рішення у справі "Північного потоку-2"
Вищий земельний суд Дюссельдорфа в середу, як очікується, винесе рішення за скаргою акціонерного товариства "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.

Про це повідомила представниця пресслужби суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На засіданні не будуть присутні учасники процесу, буде оголошено рішення", - сказала співрозмовниця агентства.

Оператор "Північного потоку-2" раніше оскаржив рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, яка в Німеччині регулюється відповідним національним законом. Скарга була подана стосовно параграфа 28б закону про енергетичну економіку ФРН.

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Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року.

Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, що його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

До питання подальшого будівництва газопроводу рішення суду в Дюссельдорфі жодного стосунку не має, уточнили раніше в пресслужбі суду.

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Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Так кацапы не просто хотят его достроить, а ещё и полностью им управлять, но "газовые" законы ЕС не позволяют так делать. Странно одно - немцы в упор не хотят замечать, что кацапы не столько газ хотят продавать, сколько всех на трубе вертеть.
  • Senator S 01a656ec
    Попав в экстремальную ситуацию в период великой Депресии в США с 29 октября 1929 года,американцы нашли простой выход...,в 1932 году американцы выгнали из власти Герберта Гувера не справмвшегося с ситуацией,избрав президентом Франклина Делано Рузвельта....,в принципе Украина сейчас почти в таком же состоянии,что США в 1929 году....,выход есть из любой ситуации Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 2376но не с командой сегодняшних популистов ...
  • Яр Холодний
    Хлопчику! Нам у Будапешті теж "гарантірували"? І де ті "гарантії"?!!!
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