Окупанти продовжили тримання під вартою журналісту Бекірову та чотирьом кримським активістам
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Кримську солідарність".
"Південний окружний військовий суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п'ятьом фігурантам справи "другої Сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір" на три місяці. Цивільний журналіст Ремзі Бекіров, правозахисник Різа Ізетов, активісти Раім Айвазов, Шабан Умеров і Фарход Базаров залишаться в СІЗО до 16 грудня поточного року", - йдеться в повідомленні.
Адвокати наполягали на тому, щоб відпустити журналіста і активістів на свободу, адже вони не збираються тікати і планують доводити в суді свою невинуватість. Але суд встав на бік обвинувачення і продовжив запобіжний захід на три місяці.
Активістів "заарештували" в березні 2019 року. Окупаційна влада звинувачує 25 осіб у причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.