G7 визнає легітимність уряду Афганістану, якщо таліби виконають свої зобов'язання
Про це йдеться в заяві, опублікованій за підсумками екстреної зустрічі, присвяченої ситуації в Афганістані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
До лідерів приєдналися Генеральні секретарі ООН та НАТО. Вони підтвердили свою тверду прихильність народу Афганістану.
"Ми закликаємо дотримуватися зобов’язань, передбачених міжнародним правом у сфері прав людини, включно з правами жінок, дівчат та груп меншин, а також дотримуватися міжнародного гуманітарного права за будь-яких обставин", - йдеться у заяві.
Лідери зазначили, що Афганістан більше ніколи не має стати притулком для тероризму або джерелом терористичних нападів на інших.
"Працюючи з партнерами, зокрема з союзниками по НАТО, ми продовжимо рішучу та солідарну боротьбу з тероризмом, де б це не було виявлено. Будь-який майбутній уряд Афганістану має дотримуватися міжнародних зобов’язань та зобов’язань щодо захисту від тероризму; захищати права всіх афганців, особливо жінок, дітей та етнічних та релігійних меншин; підтримувати верховенство права; дозволити безперешкодний та беззастережний гуманітарний доступ та ефективно протидіяти торгівлі людьми та наркотиками", - підкреслили лідери.
Учасники зустрічі зазначили, що зараз їхнім пріоритетом є забезпечення евакуації їхніх громадян та тих афганців, які співпрацювали з ними, а також забезпечення безперервного виїзду з Афганістану.
Вони відзначили, що судитимуть про афганські сторони за їхніми діями, а не за словами.
"Легітимність будь-якого майбутнього уряду залежить від підходу, який він зараз застосовує до виконання своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення стабільного Афганістану", - підкреслюється у заяві.