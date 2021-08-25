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G7 визнає легітимність уряду Афганістану, якщо таліби виконають свої зобов'язання

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G7 визнає легітимність уряду Афганістану, якщо таліби виконають свої зобов'язання
Лідери країн "Групи семи" заявили, що легітимність майбутнього уряду Афганістану залежить від того, як він виконуватиме свої міжнародні зобов'язання.

Про це йдеться в заяві, опублікованій за підсумками екстреної зустрічі, присвяченої ситуації в Афганістані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

До лідерів приєдналися Генеральні секретарі ООН та НАТО. Вони підтвердили свою тверду прихильність народу Афганістану.

"Ми закликаємо дотримуватися зобов’язань, передбачених міжнародним правом у сфері прав людини, включно з правами жінок, дівчат та груп меншин, а також дотримуватися міжнародного гуманітарного права за будь-яких обставин", - йдеться у заяві.

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Лідери зазначили, що Афганістан більше ніколи не має стати притулком для тероризму або джерелом терористичних нападів на інших.

"Працюючи з партнерами, зокрема з союзниками по НАТО, ми продовжимо рішучу та солідарну боротьбу з тероризмом, де б це не було виявлено. Будь-який майбутній уряд Афганістану має дотримуватися міжнародних зобов’язань та зобов’язань щодо захисту від тероризму; захищати права всіх афганців, особливо жінок, дітей та етнічних та релігійних меншин; підтримувати верховенство права; дозволити безперешкодний та беззастережний гуманітарний доступ та ефективно протидіяти торгівлі людьми та наркотиками", - підкреслили лідери.

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Учасники зустрічі зазначили, що зараз їхнім пріоритетом є забезпечення евакуації їхніх громадян та тих афганців, які співпрацювали з ними, а також забезпечення безперервного виїзду з Афганістану.

Вони відзначили, що судитимуть про афганські сторони за їхніми діями, а не за словами.

"Легітимність будь-якого майбутнього уряду залежить від підходу, який він зараз застосовує до виконання своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення стабільного Афганістану", - підкреслюється у заяві.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    И все тактично молчат о том, что же будет с потоками героина и на что будут жить эти замечательные бородатые дяди в безумных одеждах?.. G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства - Цензор.НЕТ 741
  • Mike Redford
    и убивают и калечат . и умирают мужчины раньше . смертные приговоры выносят за преступления только мужчинам и за те же преступления сажают на значительно больший срок . при разводе обдирают мужчину как липку и сажают на алименты не только за ребенка но и за саму бывшую жену . а если мужчина переспал с малолетней он педофил . если женщина - ну бывает , чего уж там .
  • aquarius580 .
    Это верно. Пока глобализаторы не получат по пуле в затылок, они не успокоятся.
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