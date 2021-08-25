В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка

Катерина Царьова померла ще 15 липня, але її батько повідомив про це лише 24 серпня.

Про смерть дочки Олег Царьов повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене померла дочка. Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не пробачу. Частина мене померла разом з нею", - написав він.

Обставини смерті дівчини невідомі.

Крім Катерини, у Царьова є ще одна дочка і двоє синів.

Олег Царьов - колишній український підприємець і політик, член "Партії регіонів", який переховується в Росії, куди втік після Революції Гідності від слідства за звинуваченням у державній зраді і колабораціонізмі.

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Верховна Рада України дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності, затримання і арешт 3 червня 2014 року. Його спочатку затримали, але пізніше відпустили, і він залишив країну.

26 червня 2014 року був обраний "спікером" окупаційного "парламенту" так званого "Союзу народних республік ДНР і ЛНР".

Брав участь у так званому "Комітеті порятунку України", створеному в Москві в 2015 році колишніми українськими чиновниками часів президентства Віктора Януковича.