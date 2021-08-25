Йдучи з Афганістану, американські військові знищать частину техніки, - Пентагон
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Американські військові мають намір знищити частину техніки до того, як залишать територію Афганістану. Це станеться, щоб не залишати американське озброєння і військову техніку зі США бойовикам "Талібану".
Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
У нього запитали під час брифінгу, чи знищать американські військові техніку до виходу з країни.
"Коротка відповідь - так. Знищення техніки відбуватиметься таким же чином, як ми це зробили б у будь-якому іншому місці під час виведення військ", - пояснив Кірбі.
Зараз американські військові перебувають тільки в аеропорту Кабула. Їхнє основне завдання - забезпечити евакуацію мирних громадян та іноземців з Афганістану.