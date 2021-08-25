Ющенко: Україна не отримала ПДЧ у НАТО в 2008-му через Меркель і Саркозі. ВIДЕО
Про це третій президент України Віктор Ющенко розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
Ющенко сказав, що його тоді шокувала позиція Меркель і Саркозі.
"Ми зібралися - 7-8 президентів - і пішли до Меркель. Саркозі покинув залу, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий, хвилин на 5, діалог. Вона каже: пане президенте, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні тільки третина українців поділяють проєкт НАТО. Я їй кажу: коли я заступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО. Зараз 31%. Так, це третина, але мені здається, за ці два роки вдвічі більше. Це перше. А друге, коли ви приймали Іспанію. У Іспанії 17% населення поділяло входження країни до НАТО. А ми хочемо лише ПДЧ. Наша розмова на цьому закінчилася. Для мене аргументи, які Меркель висловила тоді, до сьогодні не прийняті й неприйнятні. Це слабкі аргументи, на яких не могло базуватися те рішення", - наголосив він.
Ющенко вважає, що якби Україна отримала в 2008 році ПДЧ, Росія не напала б на Грузію.
"Не було б російсько-грузинської війни. Нас відділяло тоді буквально три місяці до того… коли Путін ще керований був, коли на Путіна можна було впливати. Але це той рубікон, коли вже на паузу стали – все, можна писати, що ви програли. У мене багато розчарувань було того дня. Бо ту резолюцію, яку Альянс роздав… коли я її читав, мені здавалося, що це fata morgana якась, такого не може бути. Нащо тоді саміт скликати, якщо виноситься таке рішення?" - пригадав третій президент.