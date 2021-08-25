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Байден доручив Пентагону і Держдепартаменту США підготувати запасний план щодо евакуації з Афганістану

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Байден доручив Пентагону і Держдепартаменту США підготувати запасний план щодо евакуації з Афганістану
Президент США Джо Байден під час екстреного саміту G7 заявив, що Вашингтон націлений на завершення евакуації з Кабула до 31 серпня, проте допускає можливість змін у графіку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Білого дому.

"Він підтвердив, що нині ми на шляху до того, щоб завершити евакуацію до 31 серпня, а також розповів про те, як просувається евакуація охочих повернутися додому американців, громадян третіх країн і афганців, які були нашими союзниками під час війни", - йдеться в документі.

"Також президент попросив Пентагон і Державний департамент (скласти. - Ред.) запасні плани для коригування графіка, якщо це стане необхідним", - зазначено в заяві.

При цьому, згідно із заявою, Байден наголосив, що можливість завершення місії США в Афганістані до 31 серпня залежить від продовження координації зусиль з рухом "Талібан", зокрема щодо доставки евакуйованих осіб до кабульського аеропорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press

Також президент зазначив, що кожен день, поки сили США залишаються в Афганістані, їм дедалі більше загрожує відділення угруповання ІД в Афганістані - "Вілаят Хорасан".

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Топ коментарі

  • NavigatorUR
    Павел! Самолёт принадлежит украинской авиакомпании *Крила України*. С согласия Госавиаслужбы передан и переригистрирован на афганскую регистрацию для выполнения рейсов из Афганистана в Иран, ибо с украинской регистрацией полёты в Иран запрещены. До этого самолёт носил регистрацию UR-UWW. В Киев прилетел украинский экипаж с афганским регистрационным номером YA-KML. Поэтому и садились они на дозаправку в Иране в Мешхеде... т.к самолёт был с афганским регистрационным номером и Туркмения не пропускала самолёт с афганской регистрацией. Посадка в Иране была плановой для дозаправки. То что в МИД сидят откровенные идиоты и бараны...у Вас наверняка нет сомнений!! . Этим же самолётом эвакуированы члены семей специалистов авиакомпании *Крила України*, которые работали в Кам Эйр. Ещё один самолёт этой компании В-767 ушёл из Афгана в Украину...ещё 13 июля...пустым. А первый с пассажирами UR-BAA ушёл 15 августа через Тбилиси... Его пропустила Туркмения..ибо украинская регистрация. Ну а тупости и дикости нашему МИДу не занимать. Енин прокоментировал то...в чём абсолютно не разбирается. Ну дурноватое оно от рождения... да ещё и в лагере зелёной падали.... Что тут скажешь?))))
  • NavigatorUR
    .. вот если бы ещё дурноватый Енин ... сидящий в Киеве ... и откровенно гадящий на государство... взял бы и позвонил бы в Госавиаслужбу... где откровенному придурку на пальцах бы объяснили ситуацию... то и подобных идиотских статеек бы в прессе. Хотя тут ничего нового. МИД знатно попиарился на этой ситуации ...абсолютно не имея отношения к этим самолётам. Первый был загружен и ушёл чисто из за доброй воли руководства авиакомпании... Может бы и второй бы так же ушёл ...не всунь туда своё рыло МИД и прочие Енины... Но то что и заправку и все сборы оплатила авиакомпания, владелец самолётов... тут без сомнения. Прекрасно знаю проблемы с оплатой нашего военного Ил-76.... МИД думает ..что их желание кого то спасти..вывезти ...должно быть обеспечено бесплатным керосином... пролётом..разрешением... Мы же спасаем.... Какие деньги за керосин? ))))
  • Cтарий Кінь
    Дуже вправний мєнагер і досвітчений політик, маму його...
    Так ловко організувати евакуацію не спромігся б ніхто.
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