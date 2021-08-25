Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому біженців з Афганістану

Іспанія хоче стати центром Євросоюзу для прийому біженців з Афганістану. Після цього людей розподілятимуть в інші країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.

Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому афганців, які співпрацювали з його установами протягом багатьох років. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав свою країну "портом в'їзду".

"Іспанія - це порт в'їзду. Ми приймаємо їх у себе протягом декількох днів, а потім вони будуть розподілені в різні країни ЄС", - заявив він.

Перший рейс, організований ЄС, з евакуйованими афганцями прибув на авіабазу Торрехон у Мадриді 19 серпня. На борту було 36 осіб і, за словами іспанської влади, вони будуть розміщені в Данію, Німеччину, Польщу і Литву.

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Нагадаємо, що евакуація з Афганістану закінчиться наступного тижня. Про це заявив Байден.

Також повідомлялося, що у ЄС розповіли про ризики евакуації з Афганістану. Там вважають, що США не встигне вивезти всіх.