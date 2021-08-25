Кучма назвав "парадоксальні" причини окупації Криму і війни на Донбасі: У першому випадку Україна не стала захищатися, у другому - перейшла до опору
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Кучми цитує Українська правда.
"Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією. Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з’їли".
А от окупація – це зовсім інше: це тимчасово і ми своє повернемо. Анексією можна лише обурюватися, але як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися.
Що ж до причин, то вони, хоча це може прозвучати як парадокс, діаметрально протилежні: окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, що перейшли до опору.
Могли й не переходити, звичайно. Могли скласти зброю та задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія", - повідомив політик.
Нагадаємо, в 2014 році Росія окупувала українську автономну республіку Крим, скориставшись зміною влади в Києві і прикрившись незаконним референдумом, який відбувся під наглядом військових РФ.