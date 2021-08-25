Три людини, зокрема дитина, загинули внаслідок ДТП на Львівщині, ще шестеро госпіталізовані, - ДСНС

Три людини, зокрема підліток, загинули в ДТП на Львівщині в ніч на середу, ще шестеро людей постраждали,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 серпня о 23:05 у с. Попелі Дрогобицького району на автодорозі Т-14-15 "Мостиська-Самбір-Борислав" сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим займанням одного. Внаслідок ДТП загинуло 3 особи (з них 1 дитина, 2005 р.н.) та травмовано 6 осіб (з них 1 дитина, 2004 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

До гасіння і деблокування залучалося 12 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

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