В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 727 нових випадків зараження, 382 людини одужали

Станом на ранок середи, 25 серпня, в Україні зафіксовано 727 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, одужали 382 людини, померли 20.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ України у Facebook.

"За добу 24 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10)", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу було госпіталізовано 682 людини, зафіксовано 20 летальних випадків, одужали 382 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 276 590 осіб, видужали - 2 202 160 осіб, летальних випадків - 53 521, проведено ПЛР-тестів - 11 857 352.

Також повідомляється, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Києві (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) і Чернівецькій (55) областях.

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Нагадаємо, напередодні, 24 серпня повідомлялося про 692 нові випадки інфікування і 27 летальних випадків.