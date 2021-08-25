НАТО координує забезпечення евакуації з аеропорту Кабула, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО координує забезпечення евакуації людей з аеропорту Кабула.

"Кілька сотень співробітників і підрядників НАТО надають важливі послуги, такі як управління повітряним рухом, поставка палива і зв'язок в аеропорту", - заявив він на віртуальній нараді лідерів Групи семи (G7), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

Він додав, що "НАТО також взяло на себе роль координатора, щоб забезпечити максимально ефективну евакуацію людей", і "наголосив на важливості того, щоб аеропорт Кабула залишався відкритим для продовження евакуації".

Столтенберг сказав, що важливо зберегти успіхи, досягнуті афганським народом за останні 20 років при значній підтримці всієї міжнародної спільноти. Він нагадав, що головний пріоритет НАТО - зробити так, щоб Афганістан більше не слугував платформою для міжнародних терористів, що атакують країни Заходу.

Визнаючи, що терористична загроза може виникнути знову, Столтенберг обіцяв, що союзники з НАТО " продовжуватимуть боротися з міжнародним тероризмом і стежити, щоб Афганістан знову не став притулком для терористичних груп".

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