Кучма не відповів на питання, чи вбивця Путін, і порекомендував не ставити його Зеленському: Йому ще вести переговори, а ціна ефектної образи буде реальною

Другий президент України Леонід Кучма закликав журналістів не ставити Володимиру Зеленському питання про те, чи вбивця Путін, оскільки нинішньому президенту України ще доведеться вести переговори з російським лідером.

Як інформує Цензор.НЕТ, так він відповів на запитання "Української правди", що американський лідер Джо Байден назвав Путіна вбивцею, а чи назвав би його так сам Кучма.

Тільки не ставте це питання чинному президенту. Або ще комусь із його оточення. Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться", - відповів він.

За його словами, ціна "ефектної" образи "буде реальною, причому заплатить її не той, хто схотів би так голосно пропіаритися, а хтось із наших хлопців, який потрапить під обстріл на лінії фронту того ж дня".

"Бо на "передку" вже давно склали народну прикмету: у Москві образилися – на Донбасі стріляють", - пояснив Кучма.

Кучма також сказав, що на його думку, так когось називати "можна лише у обличчя", а коли "просто кидаються гучними словами – це їх лише знецінює".

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Він нагадав, що, назвавши Путіна вбивцею, Байден майже одночасно запросив його на зустріч, де "приязно розмовляв і тиснув руку". "В нас такої можливості не буде", - підсумував Кучма.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Своєю чергою Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".