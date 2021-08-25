Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН

За словами Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформація про те, що таліби проводять страти в Афганістані, "заслуговує на довіру".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ліга.net із посиланням на BBC.

За словами представниці ООН, бойовики розстрілюють колишніх урядових військових і цивільних.

Є повідомлення про обмеження щодо жінок і вербування дітей-солдатів, повідомила Бачелет Раді ООН з прав людини.

Вона каже, що права жінок - це "основна червона лінія", і закликала держави-члени ООН створити спеціальний орган для моніторингу прав людини в Афганістані.

Тисячі афганців як і раніше збираються в аеропорту Кабула, сподіваючись покинути країну до 31 серпня. Це крайній термін, встановлений президентом США Джо Байденом для того, щоб американські війська покинули Афганістан.

Велика Британія, Франція і Німеччина попросили про продовження.

Однак міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес визнав, що Байден навряд чи змінить крайній термін. Талібан попередив про наслідки, якщо він це зробить.

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За словами офіційних осіб, за останні 10 днів з Афганістану повітрям вивезено приблизно 50 000 осіб – афганців і іноземців.

Міністри уряду Великої Британії заявляють, що без США, які в даний час охороняють і експлуатують міжнародний аеропорт Кабула, евакуація не може тривати.

Тисячі людей все ще чекають можливості покинути Афганістан.

Тим часом, глава Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) провів таємну зустріч у Кабулі з засновником Талібану муллою Барадаром, повідомляє Washington Post.

У разі підтвердження, це буде перша зустріч на вищому рівні між США і Талібаном з моменту падіння Кабула і повалення уряду, підтримуваного США.

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