Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ліга.net із посиланням на BBC.
За словами представниці ООН, бойовики розстрілюють колишніх урядових військових і цивільних.
Є повідомлення про обмеження щодо жінок і вербування дітей-солдатів, повідомила Бачелет Раді ООН з прав людини.
Вона каже, що права жінок - це "основна червона лінія", і закликала держави-члени ООН створити спеціальний орган для моніторингу прав людини в Афганістані.
Тисячі афганців як і раніше збираються в аеропорту Кабула, сподіваючись покинути країну до 31 серпня. Це крайній термін, встановлений президентом США Джо Байденом для того, щоб американські війська покинули Афганістан.
Велика Британія, Франція і Німеччина попросили про продовження.
Однак міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес визнав, що Байден навряд чи змінить крайній термін. Талібан попередив про наслідки, якщо він це зробить.
За словами офіційних осіб, за останні 10 днів з Афганістану повітрям вивезено приблизно 50 000 осіб – афганців і іноземців.
Міністри уряду Великої Британії заявляють, що без США, які в даний час охороняють і експлуатують міжнародний аеропорт Кабула, евакуація не може тривати.
Тисячі людей все ще чекають можливості покинути Афганістан.
Тим часом, глава Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) провів таємну зустріч у Кабулі з засновником Талібану муллою Барадаром, повідомляє Washington Post.
У разі підтвердження, це буде перша зустріч на вищому рівні між США і Талібаном з моменту падіння Кабула і повалення уряду, підтримуваного США.