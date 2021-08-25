Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Європейській правді".
"Я би хотіла, щоби Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. Потрібне якесь рішення для Східних партнерів: чи ми пропонуємо їм повноцінне членство, чи створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії. - Ред.)", - зазначила Керсті Кальюлайд.
Президентка Естонії додала, що сама є прихильником просто розширення, але це забере дуже багато часу.
"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться із 20 років роботи, доки ви дійдете цієї готовності… Всі три країни мають проблеми із судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!" - наголосила Кальюлайд.
За її словами, Україні, Молдові та Грузії, можливо, допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС.
"Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота", - наголосила президентка Естонії.