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Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує

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Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує
Міністерство охорони здоров'я України розглядає введення привілеїв для вакцинованих проти коронавірусу українців. Зокрема, для запровадження таких послаблень у МОЗ орієнтуватимуться на країни Європи та США.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть у "червоному" рівні епідеміологічної небезпеки…Наприклад, кінотеатри, вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат", - сказав Ляшко.

Він додав, що сфер, де можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих, є достатньо.

"Таких сфер багато. Ми це бачимо у франції, Німеччині.. розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США … подивитись що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіант", - зазначив Ляшко.

Також читайте: За добу в Україні від COVID-19 прищепили понад 20,7 тис. осіб, - МОЗ

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Топ коментарі

  • Akyla Sasori
    А хто вже довів,що нормальні ті,кого невідомо чим вкололи?
  • MyronMaG mm
    Вакциновані це люди нормальні, а невакциновані(здорові) ненормальні? Бути здоровим це злочин? 60% людей "корона" переноситься легше легкого насморку. За що їх дискримінувати" Заради тих, кого пічкали з дитинства антибіотиками і угрохали їм імунітет? З таких "благих" дій починається фашизм
  • Александр Товба
    Чому дискримінація ? Сиди дома , насолоджуйся свободою вибору . А чому не вакциновані повинні обмежувати свободу нормальних ? Зараз з щепленням ніяких проблем немає .
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