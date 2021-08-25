На Закарпатті запустили перший лінійний прискорювач для лікування онкології

У вівторок, 24 серпня, в оновленому відділенні Закарпатського протипухлинного центру запустили новий апарат променевої терапії. Це перший лінійний прискорювач, який запрацював в області.

Модернізацію відділення і закупівлю обладнання провели в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє у Facebook глава Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

"Вперше в області запрацював сучасний лінійний прискорювач. Раніше у нашому краї не було такого медичного устаткування. Тепер пацієнти зі злоякісними новоутвореннями зможуть отримати швидку та якісну допомогу", - підкреслив глава області.

За словами Анатолія Полоскова, потреба в новітньому лінійному прискорювачі в області була дуже гострою.

"Завдяки новітнім технологіям лікарям вдасться врятувати багато людей. Променеву терапію використовують для лікування онкології: сучасний апарат великими дозами опромінюватиме пухлину, при цьому не зачіпатиме здорові тканини", - сказав Анатолій Полосков.

На початку місцева влада звернулася до Офісу Президента України з проханням придбання такого обладнання, давши зобов’язання завершити проєкт до 30-річчя незалежності України. Реконструкцію відділення і закупівлю апарату включили до президентської програми Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Загальна вартість проєкту становила 65 млн грн. За ці кошти також провели модернізацію відділення і облаштували спеціальний бункер.

"Для нас важливо створювати умови для якісної, швидкої діагностики, висококваліфікованого ефективного лікування в модернізованих медичних центрах із сучасним обладнанням", - додав глава Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах "Великого будівництва" в кожній області України з'являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.