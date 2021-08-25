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ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі"

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ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі"
Афганістану загрожує криза, жителі країни можуть зіткнутися з голодом. Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі".

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

За його словами, в Афганістані можуть зіткнутися з голодом 14 млн осіб.

"Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі"", - попередив Бізлі.

Криза в країні може виникнути через декілька років посухи, конфліктів і спаду в економіці, посиленого COVID-19.

За його словами, для запобігання гуманітарній катастрофі буде потрібно щонайменше 200 млн доларів до вересня. Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми також висловив сподівання, що США, Катар та інші арабські держави Перської затоки видадуть гроші.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Нарід Афганістану зробив_себе_разом.
    США давали немало коштів на розвиток сільського господарства в Афгані.
    Аде мудрий нарід замість овочів, фруктів, зернових вирощував сировину для наркоти.
    Може нехай тепер харчуються нею?
  • Привет
    Вот даже не знаю...простую озабоченность выразить или глубокую озабоченность....
  • Серж Пир
    Кто выбирает теорроризм государственным строем имеет полное право немножко поголодать.
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