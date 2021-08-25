Оголошено про підозру чоловіку, який повідомив про те, що готує теракт під час параду на День Незалежності, - прокуратура

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру громадянину України за фактом здійснення неправдивого повідомлення про підготовку вибуху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Під час досудового розслідування встановлено, що зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських мотивів здійснив дзвінок на гарячу лінію "1551". Під час розмови з оператором чоловік повідомив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців чоловіка, який здійснив дзвінок, вдалося оперативно встановити та затримати. Зброї чи вибухових пристроїв у затриманого не виявили.

На цей час чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років

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