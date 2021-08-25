Оголошено про підозру чоловіку, який повідомив про те, що готує теракт під час параду на День Незалежності, - прокуратура
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Під час досудового розслідування встановлено, що зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських мотивів здійснив дзвінок на гарячу лінію "1551". Під час розмови з оператором чоловік повідомив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.
Завдяки злагодженій роботі правоохоронців чоловіка, який здійснив дзвінок, вдалося оперативно встановити та затримати. Зброї чи вибухових пристроїв у затриманого не виявили.
На цей час чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років