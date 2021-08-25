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Президентка Естонії про членство України в НАТО: Неясно, коли це стане можливим, потрібно спочатку дочекатися повороту історії

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Президентка Естонії про членство України в НАТО: Неясно, коли це стане можливим, потрібно спочатку дочекатися повороту історії
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

"Естонія підтримує ПДЧ і зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спочатку дочекатися повороту історії", - зазначила Керсті Кальюлайд.

На уточнювальне запитання про те, чи є відновлення контролю над всією територією умовою вступу України в НАТО, вона відповіла ствердно: "Абсолютно! Потрібне вирішення (конфлікту). Сподіваюся, шляхом переговорів. Рано чи пізно".

Зазначимо, інтерв'ю відбулося після саміту "Кримської платформи".

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Керсті Кальюлайд також висловила думку, що в України, Молдови і Грузії попереду ще "з 20 років роботи" для того, щоб бути готовими до членства в ЄС.

Повна версія інтерв'ю - вже скоро на сайті "Європейської правди".

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Если Украина самостоятельно сможет освободить свои оккупированные территории и победить самую большую армию Европы. то зачем вступать в НАТО? Чтобы защищать Эстонию?
  • Серафим Полубес 5d6bf9af
    Сказала бы сразу: "Боимся кацапии"!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Не надто оптимістична тітка щодо України. Хоча це принаймні відверто. Боюсь, що навіть у такому разі шанси захистити себе в України більші, ніж в Естонії. 😊
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