Президентка Естонії про членство України в НАТО: Неясно, коли це стане можливим, потрібно спочатку дочекатися повороту історії

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

"Естонія підтримує ПДЧ і зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спочатку дочекатися повороту історії", - зазначила Керсті Кальюлайд.

На уточнювальне запитання про те, чи є відновлення контролю над всією територією умовою вступу України в НАТО, вона відповіла ствердно: "Абсолютно! Потрібне вирішення (конфлікту). Сподіваюся, шляхом переговорів. Рано чи пізно".

Зазначимо, інтерв'ю відбулося після саміту "Кримської платформи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі

Керсті Кальюлайд також висловила думку, що в України, Молдови і Грузії попереду ще "з 20 років роботи" для того, щоб бути готовими до членства в ЄС.

Повна версія інтерв'ю - вже скоро на сайті "Європейської правди".