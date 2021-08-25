Обговорюється питання продовження програми МВФ stand-by для України на пів року, - Марченко

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко допускає продовження поточної 18-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на пів року.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на пів року можливо. Але каже про таке продовження поки рано", - сказав Марченко. Він додав, що рішення повинно бути погоджено з партнерами.

Міністр фінансів також нагадав, що Україна очікує місію Фонду у вересні.

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"Відбулася розмова президента України з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Це була ініціатива виконавчого директора щодо приїзду цієї місії. Очікуємо місію у вересні, як це і було сказано", - сказав міністр фінансів.