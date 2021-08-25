Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради

Обов'язки міського голови Кривого Рогу тимчасово виконуватиме Юрій Вілкул, депутат від партії "Українська перспектива". Його обрали шляхом таємного голосування на сесії міськради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Перший Криворізький".

Наголошується, що депутати "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони залишили залу пленарного засідання після відмови Олександра Котляра від посади. Також не пішли голосувати депутати від партії "Сила людей". Участь у таємному голосуванні брали "Блок Вілкула. ​​Українська перспектива" і "Опозиційна платформа - За життя".

"За" проголосували 32 депутати. Участь у голосуванні взяли 33 людини. Головою рахункової комісії була Вікторія Третяк від "Блоку Вілкула. ​​Українська перспектива".

Також читайте: Мера Кривого Рогу Вілкула підозрюють у низці злочинів, - Луценко

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.