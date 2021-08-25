Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Перший Криворізький".
Наголошується, що депутати "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони залишили залу пленарного засідання після відмови Олександра Котляра від посади. Також не пішли голосувати депутати від партії "Сила людей". Участь у таємному голосуванні брали "Блок Вілкула. Українська перспектива" і "Опозиційна платформа - За життя".
"За" проголосували 32 депутати. Участь у голосуванні взяли 33 людини. Головою рахункової комісії була Вікторія Третяк від "Блоку Вілкула. Українська перспектива".
Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.