За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 109 нових випадків, - Кличко
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За добу 24 серпня у столиці зареєстрували 109 нових випадків коронавірусу, 2 хворих померли, водночас одужали 50 осіб.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Плюс 109 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 222 840)", - написав він.
Так, захворіли 65 жінок віком від 19 до 83 років, 36 чоловіків віком від 21 до 84 років, 4 дівчинки від 1 до 16 років і 4 хлопчики від 5 до 16 років.
Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (загалом 5271).
До лікарень госпіталізовано 23 хворих на коронавірус, 54 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Водночас 50 осіб подолали коронавірус (загалом 215 029).
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (25), Шевченківському (21) і Дарницькому (15)", - додав Кличко.