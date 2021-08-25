Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО

Народні депутати від Криму, які після окупації Кримського півострова стали російськими колаборантами, досі мають українські державні нагороди, в тому числі звання Героя України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Руху ЧЕСНО про обрання і роботі кримських мажоритарників у Верховній Раді України.

Так, наприклад, депутат Верховної Ради Криму (1998-2006 рр.), її спікер (з 2002 по 2006 рік), тричі нардеп від Партії регіонів Борис Дейч, якого Рух ЧЕСНО ловив на кнопкодавстві у парламенті, має низку високих держнагород України в тому числі й звання Герой України з врученням ордена Держави.

"У 2010 році Борис Дейч голосував за ратифікацію угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Під час Революції Гідності Борис Дейч підтримував антимайдан. Також як народний депутат України 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони", а під час незаконного референдуму в Криму Герой України закликав об'єднуватися з Росією", - підкреслюють у ЧЕСНО.

Також повідомляється, що депутат першого скликання ВРУ, а згодом ректор Таврійського національного університету імені Вернадського Микола Багров, привітав окупацію РФ Кримського півострова, він також мав низку українських нагород в тому числі й найвищу державну нагороду Героя України: Після анексії Криму Таврійський національний університет імені Вернадського був перетворений в Кримський федеральний університет, і Микола Багров обійняв пост президента університету. Багров помер в квітні 2015 року.

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Екснардеп і міністр оборони часів Януковича Павло Лебедєв має нагороди України - медаль "За відзнаку у військовій службі" I ст. і звання "Заслужений економіст України".

Кримський нардеп Олександр Нечаєв, який балотувався в парламент 7-го скликання від "Партії регіонів", а в ВРУ 8-го скликання від "Опозиційного блоку", в 2018 році був одним з 36 депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітет над окупованими територіями Донецької і Луганської областей. Нечаєв є членом політради ОПЗЖ.

Ще один нардеп першого скликання ВРУ Сергій Цеков, який був керівником "Русской общины Крыма" та першим віце-спікером кримського парламенту, став першим членом Ради федерації РФ від російської тимчасової окупаційної влади Криму, з 2008 року має звання заслуженого працівника місцевого самоврядування АРК. Сергія Цекова називають одним із "хрещених батьків" політики Сергія Аксьонова, адже саме він під час першого засідання в уже захопленому російськими окупантами будівлі Верховної ради АРК запропонував депутатам підтримати кандидатуру свого протеже на посаду керівника кримського уряду, як узгоджену з Путіним.

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"Слід наголосити, що звання Герой України надає низку пільг і надбавку до пенсії. Після окупації Криму ці привілеї РФ формально залишила для українських героїв. Наразі, на жаль, процедура позбавлення державних нагород, у тому числі й звання Герой України, складна і не дієва. Спростити механізм депутати вже намагалися, але законопроект відхилили. Відтак Героями після нагородження залишаються практично довічно, навіть ті, хто став колаборантом в окупованому Криму", - резюмували в ЧЕСНО.