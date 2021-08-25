Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника

Бюро економічної безпеки очолив "фаворит влади" Вадим Мельник, до якого є чимало запитань, зокрема і щодо його численного майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ЦПК у Facebook .

"Ось що відбувається, коли конкурс на важливу посаду проводять без міжнародників. Виграє фаворит влади. Виграє людина, до якої чимало питань. Так і сталось з "конкурсом" на голову Бюро економічної безпеки. Виграє фаворит влади. Виграє людина, до якої чимало питань. Так і сталось з "конкурсом" на голову Бюро економічної безпеки.

Орган, який має замінити одіозну Державну фіскальну службу, звичайно, що очолив чинний керівник Державної фіскальної служби, полковник податкової міліції Вадим Мельник (на фото). Який очолював Слідче управління кримінальних розслідувань Міндоходів у часи Клименка. Клименко з Януковичем втекли, а Мельник залишився і вже після Майдану очолив Головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС.



Фото: ЦПК/Facebook

Потім була кількарічна пауза у вигляді викладацької діяльності і ось - нова кар'єрна вершина. Чесно, не розуміємо, як орган, який задумувався як антипод ДФС може очолити людина, яка все життя пропрацювала якраз у ДФС?? Але якщо було завдання протягнути потрібну людину, то не дивно, що членів комісії не зацікавило, звідки у пана Мельника стільки статків", - йдеться в повідомленні.

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Також у ЦПК перерахували майно Мельника:

- квартира в Києві на 160 квадратів за 1,2 млн грн

- апартаменти в Туреччині за 2,1 млн грн

- квартира в Одесі за 1,1 млн

- 3 квартири і кілька приміщень в Ірпені

- Land Rover за 1,2 млн грн, рушниця.

"Впевнені, що з міжнародниками у складі такого не було б. Ось чому ми наполегливо добивались вирішального голосу для міжнародників у комісіях, які займатимуться судовою реформою", - додали в ЦПК.

Нагадаємо, Мельника призначено директором БЕБ 20 серпня 2021 року.