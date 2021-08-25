Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко

Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, але підстави для очікувань катастрофічних наслідків від нових штамів COVID-19 відсутні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ризики залишаються. Це низькі темпи вакцинації. Зараз вони доволі серйозні, але в суспільстві має бути розуміння, що локдауни залежать від свідомості суспільства в питаннях вакцинації", - сказав Марченко.

За його словами, медична система нині готова "до шоків і сплесків".

"Я особисто вакцинувався, вакцинував свою сім'ю і батьків", - додав Сергій Марченко.

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Однак він ухилився від прямої відповіді на питання, чи передбачатиме проєкт бюджету на 2022 рік кошти на вакцинацію: "Ми вже закупили стільки вакцин, нам би їх використати. Приблизно 40 млн доз. Здається, найбільша частка Pfizer".