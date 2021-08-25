РФ свідомо зриває роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, залучаючи засуджену за тероризм Пирогову, - українська делегація
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в Тристоронній контактній групі.
"Українська делегація розглядає це як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином. Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм", - випливає з повідомлення.
Також наголошується, що у такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони тощо. Українська делегація зазначає - ці спроби є марними.
"Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій", - додали в українській делегації в Тристоронній контактній групі.