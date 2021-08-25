У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко
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23 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Олександр Васильович Аксьонов, 1982 року народження, молодший сержант, військовослужбовець одного з підрозділів ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.
"Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення ООС загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Детальнішу інформацію, а також дату і час прощання буде повідомлено додатково.