У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко

23 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Олександр Васильович Аксьонов, 1982 року народження, молодший сержант, військовослужбовець одного з підрозділів ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення ООС загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Детальнішу інформацію, а також дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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