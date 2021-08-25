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У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко

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У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко
23 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Олександр Васильович Аксьонов, 1982 року народження, молодший сержант, військовослужбовець одного з підрозділів ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

У зоні ООС на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко 01

"Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення ООС загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Детальнішу інформацію, а також дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Також читайте: За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Нет слов,одна боль..
    23 августа на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко - Цензор.НЕТ 9891
  • Лилия Стацкая
    Ответка пришла извергам.
    УКРАЇНСЬКИЙ СНАЙПЕР ЗАСТРЕЛИВ РОСІЙСЬКОГО ПІДПОЛКОВНИКА НА ДОНБАСІ - РОЗВІДКА

    24 серпня в госпітальну установу у Ростові з тимчасово окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Манакова Кагиза

    Український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.
    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.
  • Myko
    До Дня Незалежності снайпер застрелив на Донбасі підполковника армії РФ
    23 серпня на окупованому Донбасі "стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике".
    Вже 24 серпня в госпітальну установу Південного військового округу Збройних сил РФ в Ростові з тимчасово-окупованій території ОРДЛО було доставлено тіло підполковника ВС РФ Кагіза Олександровича Манакова, 1985 року народження.
    Мінаков офіційно був заступником начальника курсу спеціальної підготовки 54-го центру підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ Владикавказ (в/ч 90091). Причиною смерті російського підполковника є не сумісне з життям одиничне кульове поранення.
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