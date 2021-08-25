Новини • Захоплення влади в Афганістані

Таліби встановили КПП і не пропускають афганців в аеропорт Кабула. Починається паніка, - телеканал "Аль-Джазіра"

10 81426
Таліби встановили КПП і не пропускають афганців в аеропорт Кабула. Починається паніка, - телеканал "Аль-Джазіра"
Рух "Талібан" у середу втілив у життя погрози, що пролунали раніше, і припинив пропускати афганців до аеропорту Кабула.

Про це повідомляє "Аль-Джазіра", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кореспондент телеканалу зазначає, що "за ніч ситуація повністю змінилася". Зокрема, таліби встановили КПП за 5 км від північного в'їзду в аеропорт і пропускають або громадян країн НАТО, або афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн. За його інформацією, такий же КПП діє і на іншому напрямку, що веде в аеропорт.

"Аль-Джазіра" зазначає, що в результаті багато афганців тепер не можуть потрапити в аеропорт, і в Кабулі серед населення починається паніка.

Минулого вівторка таліби попереджали, що в подальшому не будуть пропускати до аеропорту громадян Афганістану. Вони мотивували це тим, що на підступах до аеропорту і так накопичилося безліч людей, які сподіваються на евакуацію за кордон.

Також читайте: ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Прямо по сценарию КПП Лугандона...
    Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира" - Цензор.НЕТ 2542
  • 5 копійок
    Результат "ністрілять".
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    а шо, непоганий бізнес план: зажахати населення, а потім за великі гроші видавати дозвіл на втечу
    як раз під стать наркоторгівцям талібану
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини