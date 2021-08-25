Кулеба про "істеричну реакцію" РФ на "Кримську платформу": Там палає

В історичному саміті "Кримської платформи" взяли участь 46 іноземних делегацій. За ці дні вийшло понад 300 публікацій про "Кримську платформу" у виданнях майже 50 країн світу від Північної і Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про "Кримську платформу"", - зазначив міністр.

"Україна наполягає на своєму праві на Крим", - заголовок швейцарської газети Blick.

"Кримська платформа покликана зрушити питання щодо повернення Криму", - пише японське новинне агентство Jiji Press.

Міжнародне французьке радіо RFI: "Україна в центрі дипломатичної активності: сьогодні у Києві відбувається запуск Кримської платформи - першого великого міжнародного саміту, який має на меті вирішити складне питання деокупації Криму… Понад сорок країн направили своїх високих представників до Києва для участі у саміті, попри обурення та тиск Кремля". До речі, це одне з найпопулярніших радіо у світі з аудиторією у понад 35 млн людей.

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"Президент Зеленський прагне насамперед повернути Крим назад до порядку денного світової дипломатії… вражаюче, що він отримав так багато підтримки", — каже безпековий аналітик британського The Economist Шашанк Джоші.

"Кримська платформа" не тільки збереже Крим у центрі уваги, але і нагадає Росії про те, що вона зробила. Нагадає, що рано чи пізно їй доведеться повернути тимчасово окупований Крим і взяти на себе відповідальність за свої дії", - підсумовує експерт у болгарському виданні Frognews.

"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає", - написав Кулеба.