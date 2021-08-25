Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії

Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням.