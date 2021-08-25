Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії
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Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За його словами, компанія повинна сама визначати подальші кроки.
"Швидше, це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна ухвалювати рішення про подальші дії", - сказав Пєсков.