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Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії

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Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії
Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, компанія повинна сама визначати подальші кроки.

"Швидше, це корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна ухвалювати рішення про подальші дії", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому"

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Это вопрос обтекания,письков.)
  • Рома Маестро
    А тем временем:
    На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

    Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
  • Alex Lodje
    Руководство "Газпрома" уже проводит конкурс на название новой независимой от "Газпрома" компании. Пока лидирует название "НеГазпром".
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