У Бучі відкрили Академію спорту, яка стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту

У місті Буча на Київщині на День Незалежності відбулося відкриття сучасної Академії спорту.

Про це повідомляє Київська ОДА.

Академія стала одним із проєктів, реалізованих у Київській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Новозбудована Академія працюватиме у форматі багатофункціонального спортивного комплексу та стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значень та занять з мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу й великого тенісу, повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

Там є спортивний зал, глядацькі трибуни, роздягальні з душовими та санвузлами, малі тренажерні зали та робочі кабінети. На території - п’ять спортивних майданчиків: два мініфутбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, а також майданчик для занять зі strit-файту.

Академія, за словами Володіна, буде відкритою абсолютно для кожного. Передбачено проєктом і норми інклюзивності.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський дав старт програмі "Здорова Україна", яка, зокрема, передбачає можливість для українців раз на два роки проходити повне медичне обстеження безкоштовно.