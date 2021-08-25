Новини • Агресія Росії проти України

Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров

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Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що нові українські закони нібито вже не дозволяють виконати мінські угоди. Особливо в частині особливого статусу Донбасу, амністії бойовиків і організації виборів.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українська влада нібито "підпорядкована ультранаціоналістичним нацистським ідеям, які втілюються в законах".

"Закони про освіту, мову, корінні народи. Нові закони, які зараз обговорюються під рубрикою "державна політика перехідного періоду", - просто викорчовують все, що від них вимагають зробити мінські домовленості... Закони, які вже ухваені, не дозволяють виконати те, що зобов'язалася виконати Україна щодо особливого статусу Донбасу, включно з мовними та культурними правами. Щодо амністії та організації вільних виборів на Донбасі під наглядом ОБСЄ", - заявив Лавров.

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1447 Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 494
  • Рома Маестро
    А тем временем:
    На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

    Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Можете не выполнять, просто свалите с наших территорий.
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