Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ

Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок президента Володимира Зеленського, які були озвучені під час виступу з нагоди Дня Незалежності в 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це КВУ повідомив у Facebook 25 серпня.

Заяви президента стосувалися дотримання режиму тиші на Донбасі, боротьби з коронавірусом, повернення окупованих територій України, а також покарання осіб, підозрюваних у державній зраді.

"Більшість обіцянок та заяв, які озвучував В. Зеленський у 2020 році, не було реалізовано. Зокрема, упродовж року владі не вдалося забезпечити всеосяжне припинення вогню, на чому наголошував президент під час свого виступу, а також фактично було провалено початок кампанії із вакцинації населення від коронавірусу, попри заяви президента про повну готовність до таких дій. Також В. Зеленський змінив своє ставлення до проведення військових парадів, які рік тому називав "атракціоном для киян", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

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Аналіз заяв Зеленського в День Незалежності-2020:

"Нещодавно, будучи на сході, я запитав у місцевих жителів, чи чули вони новину, що ми домовилися про "тишу". Вони відповіли: "Ми чуємо не новину. Ми чуємо тишу". І сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю незалежності України ми всі просимо Бога лише про одне – нехай дні тиші стануть місяцями. Місяці – роками"

Не виконано. Режим припинення вогню діяв упродовж кількох місяців із липня 2020 р. Однак, починаючи з 2021 р., режим тиші було зірвано, що публічно визнавали представники української влади. У лютому було зафіксовано 180 порушень режиму тиші, що стало найвищим показником з початку перемир’я. Загалом за рік дії режиму тиші в зоні ООС загинули 45 українських військових, 163 отримали поранення. У серпні 2021 р. В. Зеленський заявив, що дотримання тиші все ще залишається першим кроком для конструктивних перемовин.

"Кожна мама хоче, щоб усі її діти завжди були вдома. Так, на жаль, сьогодні за нашим сімейним столом бракує Донецька, Луганська і Криму. Та ми робимо все, щоб настав день, і вони повернулись."

Не виконано. Упродовж 2020 р. українській владі не вдалося досягнути прогресу в питанні повернення окупованих територій. Пропозиції В. Зеленського щодо перегляду тексту Мінських домовленостей, долучення США до Нормандського формату, особистих перемовин із В. Путіним не були реалізовані. Серед позитивів варто відзначити проведення Кримської платформи, в якій взяли участь 46 країн світу.

"Ми будуємо саме таку країну! Країну, яка завжди готова дати відсіч. І байдуже, хто атакує: агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму"

Не виконано. Обіцянку щодо притягнення до відповідальності осіб, які підозрюють в діях, що мають ознаки державної зради, не було реалізовано.

А наша військова техніка – сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію. А парад у нас обов’язково буде у майбутньому. Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території."

Не виконано. 24 серпня 2021 р. у м. Києві відбувся військовий парад з нагоди 30-ти річчя української незалежності.

"Сьогодні ми робимо все можливе для подолання коронавірусу в Україні. Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії..."

Не виконано. Україна фактично провалила кампанію із початку вакцинації населення проти коронавірусу. Попри озвучені домовленості, упродовж тривалого часу постачання вакцин до України не відбувалося, що призвело до найнижчих темпів вакцинації в Європі.

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