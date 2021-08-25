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Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду

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Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду
Україна є одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на формування цін всередині країни.

Різке зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові у травні поточного року досягло найвищого значення з вересня 2011 року.

Про це свідчать дані Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.

Згідно з даними організації, у травні поточного року світові ціни на продовольство зросли на найзначнішу величину за більш ніж десять років, а відносно минулого року ціни зросли майже на 40%.

Одним із факторів зростання цього індексу, стало різке збільшення світових цін на рослинні олії, цукор і зернові, воно досягло найвищого значення з вересня 2011 року, яке лише на 7,6 відсотка нижче його історичного максимуму в номінальному вираженні.

Згідно зі звітом, у 2021 році в світі буде вироблено майже 2821 млн тонн зернових, що на 1,9 відсотка перевищить обсяг виробництва 2020 року, причому найбільший приріст у 3,7 відсотка в порівнянні з попереднім роком очікується по кукурудзі.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики повідомила, що ціни на соняшникову олію та цукор в Україні у червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року - підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Як відомо, Україна є одним із найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на формування цін всередині країни.

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Топ коментарі

  • Vladimir Tkachenko daf7b219
    У липні був у Чорногорії. В супермаркетах курортної Будви ціна на соняшникову олію - 1.5 євро / літр, ціна на цукор 0.6 євро / кг. Порівняйте з цінами у нас!
  • Топ Ган
    Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 4620 Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 6131
  • vlasta
    Две недели назад, ездили в Украину и нас просили привезти подсолнечное масло и сахар. Как раз те продукты в которых Украина лидер. Вчера жена купила масло венгерское за 35 крон, а украинское за 50.
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