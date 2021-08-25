Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд
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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд не радить громадянам своєї країни вкладати інвестиції в українські проєкти.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди. Бо ви можете втратити інвестиції. І у нас вже були такі випадки, коли наші люди втрачали тут власність. І навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, так і не змогли повернути своє майно. І тому я не можу порадити естонцям інвестувати в Україну", - зазначила Кальюлайд.