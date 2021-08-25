США можуть надати Україні гарантії щодо держборгу, - глава Мінфіну Марченко

США розглядають можливість відновити практику надання Україні гарантій за облігаціями державного боргу.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Була зустріч у казначействі США (United States Department of the Treasury. - Ред.). Ми обговорювали питання отримання нової гарантії, пролонгації старої, інших варіантів можливої допомоги Україні з боку США", - сказав він, коментуючи свій візит до Вашингтона в липні цього року.

"Уряд США розглядає можливість надання гарантії Україні в такому форматі. Україна є пріоритетом, якщо таке рішення ухвалять. Попередня адміністрація Трампа таку практику не застосовувала, а нинішня ще формує позицію", - додав Марченко.

Як наголосив міністр, ключовою умовою такого рішення буде продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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