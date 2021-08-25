Паралімпіада-2020: українські спортсмени уже вибороли 8 медалей

Українські спортсмени здобули перші медалі на Паралімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола перше золото для України на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Перше срібло для України здобув плавець Антон Коль. Ще одне срібло завоював для України фехтувальник Артем Манько. Срібло отримала 35-річна Олена Федота з фехтування на візках. Олексій Вірченко виграв срібло на дистанції 100 м батерфляєм. Максим Кріпак став другим в запливі на 50 м вільним стилем.

Фехтувальниця Євгенія Бреус завоювала бронзу. Також "бронза" дісталася 17-річній Анні Гонтар на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Україна станом на 14:45 має 8 медалей і перебуває на 5-му місці в командному заліку на Паралімпійських іграх у Токіо.

Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, офіційно стартували XVI літні Паралімпійські ігри-2020 у японському Токіо. Церемонія відкриття відбулася на Олімпійському стадіоні о 14:00 за київським часом.

Україну представляють 143 атлети, які будуть змагатися в 15 видах спорту.

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Для національної паралімпійської збірної XVI літні Паралімпійські ігри стануть сьомими за рахунком. Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів - до 5 вересня. Представники 168 країн світу змагатимуться в 22 видах спорту.

Зазначимо, що на літніх Паралімпійських іграх в 2016 році українська збірна в загальнокомандному заліку стала третьою. Всього за всі ігри наші паралімпійці завоювали 464 медалі.