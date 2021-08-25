Новини • Захоплення влади в Афганістані

Майже 90 громадян України залишаються в Афганістані. Опрацьовуємо шляхи евакуації, - речник МЗС Ніколенко

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Майже 90 громадян України залишаються в Афганістані. Опрацьовуємо шляхи евакуації, - речник МЗС Ніколенко
У понеділок, 23 серпня, Україна виконала третій рейс з Кабула, евакуювавши із захопленого талібами Афганістану 41 українця і 57 афганців. Однак станом на сьогодні в Афганістані продовжують перебувати близько 90 громадян України.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що пріоритетом є евакуація українських громадян та членів їхніх родин, але Україна також не виключає і евакуацію іноземців, якщо для цього будуть можливості.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    весь мир смотрит в восхищении (с)
  • Підлога Маккартні
    Совет им от арестовича 🤣🤣🤣.
    Около 90 граждан Украины остаются в Афганистане. Прорабатываем пути эвакуации, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 3644
  • Андерсен a4cbf7de
    Вывозим.. вывозим.. а количество остающихся граждан Украины в Афганистане почему то не сильно меняется...
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