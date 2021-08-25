Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ переоцінив здатність афганських сил чинити опір талібам. Тепер виникла загроза перетворення Афганістану на оплот терористів.

Про це йдеться в заяві Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міжнародна спільнота очікувала, що будуть бої афганських сил з талібами, які набрали силу. Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила Меркель.

Канцлерка Німеччини зазначила, що міжнародна спільнота досягла тієї мети, яку ставила перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.

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