Новини • Захоплення влади в Афганістані

Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель

3 99962
Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ переоцінив здатність афганських сил чинити опір талібам. Тепер виникла загроза перетворення Афганістану на оплот терористів.

Про це йдеться в заяві Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міжнародна спільнота очікувала, що будуть бої афганських сил з талібами, які набрали силу. Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила Меркель.

Канцлерка Німеччини зазначила, що міжнародна спільнота досягла тієї мети, яку ставила перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таліби встановили КПП і не пропускають афганців в аеропорт Кабула. Починається паніка, - телеканал "Аль-Джазіра"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Пока Афганистан станет оплотом террористов, вам выкормленная Росияния уже давно является оплотом террористов.
  • Яр Холодний
    А чого ж Німеччина не допомогала належним чином американцям наводить порядок в Афганістані? Замість цього вона "васькалася" з кацапами
  • Frol Fedoroff
    Меркель лукавит. Афганистан это база террористов. Оплот терроризма это путинская расея
    Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 680
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини