Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель
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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ переоцінив здатність афганських сил чинити опір талібам. Тепер виникла загроза перетворення Афганістану на оплот терористів.
Про це йдеться в заяві Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Міжнародна спільнота очікувала, що будуть бої афганських сил з талібами, які набрали силу. Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила Меркель.
Канцлерка Німеччини зазначила, що міжнародна спільнота досягла тієї мети, яку ставила перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.