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Зеленський привітав українських спортсменів з медалями у перший день Паралімпіади-2020: Ви неймовірні!

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Зеленський привітав українських спортсменів з медалями у перший день Паралімпіади-2020: Ви неймовірні!
Президент України Володимир Зеленський привітав українських паралімпійців із завоюванням медалей у перший день Паралімпійських ігор у Токіо.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю паралімпійців України з чудовими результатами в перший день на Паралімпійських іграх в Токіо. Золото принесла плавчиха Єлизавета Мерешко, срібло вибороли Антон Коль, Максим Кріпак, Олексій Вірченко, Артем Манько та Олена Федота, бронзу - Євгенія Бреус та Анна Гонтар. Ви неймовірні!", - написав глава держави.

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Топ коментарі

  • Sav UA
    Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями

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    ЗЕпіздравун ...Краще обісцянки свої виконуй! Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные! - Цензор.НЕТ 6934
  • marusia klimova
    Вава, тєбя ж просілі нікого нє поздравлять, бєдоносєц малоросський!
  • marusia klimova
    Це криворогате чмо аж 30 разів на протязі багато- годинних зйомок і склеєк, тіпо підтягнулося!))) Вєрю! Нєстаніславський.)
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