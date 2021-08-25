Зеленський привітав українських спортсменів з медалями у перший день Паралімпіади-2020: Ви неймовірні!
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Президент України Володимир Зеленський привітав українських паралімпійців із завоюванням медалей у перший день Паралімпійських ігор у Токіо.
Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю паралімпійців України з чудовими результатами в перший день на Паралімпійських іграх в Токіо. Золото принесла плавчиха Єлизавета Мерешко, срібло вибороли Антон Коль, Максим Кріпак, Олексій Вірченко, Артем Манько та Олена Федота, бронзу - Євгенія Бреус та Анна Гонтар. Ви неймовірні!", - написав глава держави.